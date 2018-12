Billardklub i nødråb: Hvem har plads til os?

Nørre Aaby: Et massivt skimmelsvamp-angreb har tvunget Billardklubben Nørre Aaby på gaden, og klubben har ikke et andet sted at flytte hen.

- Som det ser ud nu, er det umuligt at finde noget i Nørre Aaby, siger klubbens formand Finn Albrechtsen, som fortæller, at håbet er at finde et sted, som, hvis ikke det ligger i byen, så ikke er alt for langt væk.

Formanden fortæller, at gennemsnitsalderen blandt medlemmerne er 72 år. De seneste 25 år har klubben haft til huse i lokalerne på Østergade i Nørre Aaby, og de fleste af de 20-30 medlemmer er da også fra den vestfynske stationsby.

Helt optimalt leder billardklubben efter et sted, hvor de kan videreføre nøgletraditionen. Tidligere har alle klubbens medlemmer over 18 år haft en nøgle til lokalerne og har kunnet spille, når det passede dem.

Formanden fortæller, at Middelfart Kommune forsøger at hjælpe klubben med at finde et sted, men han håber, at der er nogen i Nørre Aaby eller omegn, som kender til lokaler, klubben kan flytte ind i.

Klubben har fem billardborde, som hver vejer 900 kilo og kræver tre meter gange halvanden meters plads hver. Derudover skal der helst være halvanden meter hele vejen rundt om hver enkelt bord.

Har man mulighed for at hjælpe Billardklubben Nørre Aaby, kan formand Finn Albrechtsen kontaktes på billardklubben5580@gmail.com eller på telefon 24 24 24 33.