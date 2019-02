Bilist påkørte hus i Ejby og stak af

Ejby: Et hus på Nørregade i Ejby fik en del knubs, da en bilist natten til søndag den 3. februar påkørte husets ene hjørne. Det var huset i nummer 15, det gik ud over, og bilen efterlod skader på både murværk, sokkel og et nedløbsrør.

Hvem, der påkørte huset, vides ifølge Fyns Politis døgnrapport endnu ikke. Man ved dog, at bilen efterlod blå lak på muren og et Opel-emblem på stedet.

Har man oplysninger, der kan hjælpe Fyns Politi med at finde bilisten, der stak af efter uheldet, kan de kontaktes på telefon 114.