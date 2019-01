På Vandværksvej i Middelfart blev en bilist rutinemæssigt standset af politiet klokken 00.40 natten til søndag.

Alt tyder på, at han havde taget narkotika. Han blev derfor sigtet for at køre bil påvirket af euforiserende stoffer, fortæller vagtchef Steen Nyland.

Han fik udtaget en blodprøve og derefter løsladt igen.