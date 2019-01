Biler klodset op: Personbiler udsat for hærværk

Middelfart: Mellem fredag den 25. januar klokken 17 og søndag den 27. januar klokken 10 er to biler på Hovedvejen blevet udsat for hærværk.

Det drejer sig om to personbiler af mærket BMW 320d i sort og grå, som har stået på en åben plads ved et bilfirma. Det er ikke oplyst i Fyns Politis døgnrapport hvilke biler, der har været udsat for hvad, men en venstre siderude i en af bilerne er blevet knust. Derudover har gerningsmanden eller gerningsmændene også stjålet originalt BMW rat med airbag, indbygget navigation og alle fire hjul, hvilket efterlod bilerne klodset op på belægningssten.