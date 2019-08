Bil blev flyttet, da græsset skulle slås: Så stak tyv af med den

Middelfart: En bilforhandler på Fynsvej ærgrer sig sandsynligvis i disse dage. En koksgrå Mazda model 3 fra 2017 er nemlig blevet stjålet fra forhandlerens grund, uden at vedkommende har opdaget det.

Ifølge et uddrag af Fyns Politis døgnrapport stod bilen parkeret på et græsareal på bilforhandlerens grund men blev flyttet, da der skulle slås græs. Og mens bilen stod parkeret på et asfalteret stykke af grunden, har en tyv set sit snit til at stikke af med bilen.

At nøglen sad i bilen, da den blev stjålet, kan forhandleren ikke afvise. Sidst bilen var ude at køre var under en prøvekørsel 29. juli, og forhandleren opdagede først tyveriet 12. august.

Har man oplysninger i sagen, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.

Bilen er ikke indregistreret.