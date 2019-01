Nørre Aaby: Det åbne bibliotek er tilbage i Nørre Aaby den 4. februar efter at have været lukket siden den 17. november sidste år, hvor biblioteksleder Charlotte Pedersen fik nok af unges omfattende hærværk og valgte at låse døren uden for den betjente åbningstid. Som optakt til genåbningen indkaldes til borgermøde på biblioteket mandag den 28. januar klokken 16.30, hvor Charlotte Pedersen vil fortælle om planerne for genåbningen.

- Hensigten med mødet er at inddrage borgerne i diskussionen om, hvordan vi i fællesskab kan støtte op om det åbne bibliotek i fremtiden. Og det er min klare fornemmelse, at de lokale gerne vil hjælpe med til at holde øje med biblioteket i den ubemandede åbningstid, så vi hurtigt kan tage affære, hvis de unge igen skulle finde på at bruge det som mødested og udøve hærværk, siger Charlotte Pedersen. Det er hendes håb, at fremmødet den 28. bliver så stort, at der kan etableres et hold af frivillige, lokale borgere, der skiftes til at være stede i den ubetjente tid om aftenen.

Som en anden mulighed for mere opmærksomhed og tilstedeværelse i aftentimerne nævner hun flere frivilligt organiserede aktiviteter på biblioketet.

- Mulighederne er mange, og de kan sikkert kombineres, siger Charlotte Pedersen.