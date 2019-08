'Bevar Strib Bibliotek' synger morgenstunden ind

Strib: I "Bevar Strib Bibliotek" genoptages morgensangen torsdag 5. september klokken 9.

På grund af ombygning af biblioteket henlægges den traditionelle morgensang fortsat til Strib Sognehus.

Det er som sædvanligt Erik Busk, der sidder ved flyglet og spiller for til de 10 sange, der skal synges, og inden starten har en håndfuld friske "forsangere" sørget for at gøre det hele er klar, så morgenkaffen og de friskbagte boller kan nydes i pausen.

Prisen for kaffe og boller er 10 kroner.

Alle er velkomne og der er ingen tilmelding. Man møder bare op.

/Exp