Betjentene var væk i 20 minutter: Imens blev deres bil overmalet

Fyns Politi må sende en VW Passat til rensning, efter nogen har malet graffiti og hagekors ud over hele bilen.

Middelfart: Politiet har blandt andet til opgave at hjælpe borgerne, men det er tydeligvis ikke alle borgere, der har en positiv opfattelse af ordensmagten. Det kom blandt andet til udtryk, da en patrulje fra Fyns Politi var kaldt til en opgave på Assensvej i Middelfart.

Betjentene parkerede omkring klokken 22 deres bil ud for nr. 90 - og da de vendte tilbage til bilen cirka 20 minutter senere, havde den skiftet udseende.

- Der var malet graffiti på den på stort set alle flader, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen.

Det var sprogets mindre pæne gloser som "fuck politiet" og hagekors, som nogen havde dekoreret bilen med.

- Det er ærgerligt, for det er jo den store, fælles kasse, der nu skal betale for at få sådan en Passat gjort ren igen, konstaterer vagtchefen.

Politiet er naturligvis interesseret i at høre fra borgere, der måtte have set eller hørt noget i forbindelse med hærværket eller i øvrigt ved noget om det. Oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på telefon 114.