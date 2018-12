Betalte med mobilen: Julehjælp til trængte familier sikret i sidste øjeblik

Men efter teamleder Karen Gerdes gik på skærmen i en video lagt på kommunens Facebookside og åbnede op for, at man kan sende ind via Mobilepay, så har det strømmet ind.

For få dage siden stod Middelfart Kommunes medarbejdere med håret i postkassen, da man manglede en stor pose penge for at få råd til julehjælp til 151 familier, som kommunens socialrådgivere har udpeget.

Fra lukning til tro på projektet

Kommunen fik øjnene op for muligheden for donationer via mobilbetaling, da en borger skrev en besked på Facebook.

De seneste seks dage er 34.000 kroner tikket ind, og Karen Gerdes fortæller, at man ellers var parat til at skrotte projektet til næste år.

I efteråret sendte kommunen brevpost til 165 virksomheder i kommunen, og i midten af december stod julehjælpskontoen "kun" på 55.000 kroner.

- Vi har overvejet at lukke projektet, men når vi oplever så meget opbakning, så har vi en tro og energi på, at vi kan forsætte. Og vi gør så mange familier glade, jubler Karen Gerdes.

Det er Middelfart Sparekasse, der har stillet en konto til rådighed og hjælper med noget af det praktiske.

Afdelingsdirektør Claus Hansen oplyser, at der samlet set er doneret 109.475 kroner - både fra private og virksomheder.

Han vurderer, at muligheden for at donere med Mobilepay har været en god og nem løsning for mange i forhold til at støtte op om indsamlingen.

- Jeg vil gerne rose alle dem, der bakker op om det her. Det er virkelig dejligt, understreger afdelingsdirektøren.

Middelfart Kommune havde oprindeligt et mål om at samle 145.000 kroner ind, men har siden skruet forventningerne ned.

Det er ottende gang, kommunen står bag egen julehjælpsindsamling.