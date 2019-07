Besøgstal: Bridgewalking mangler gæster

For selv om besøgstallet dagligt ligger på omkring 550 i øjeblikket og dermed er tæt på det maksimale i forhold til kapaciteten, og selv om Bridgewalking for blot en uge siden kunne fejre, at deltager nummer 200.000 trak i seletøjet og så Lillebælt lidt fra oven, så må Bridgewalking-chef Lone Skjoldaa konstatere, at året indtil nu ikke helt er gået som forventet.

Har ro i maven

Det samlede antal gæster på Bridgewalking er i skrivende stund 203.460, og tallet stiger naturligvis dag for dag.

- Det er vores absolutte højsæson lige nu, og vi kan sagtens mærke, at det er ferietid. Der bliver booket mange ture lige nu. Men det har vi også budgetteret med, siger Lone Skjoldaa, der har ro i maven - faldet af deltagere til trods.

- Vi kan ikke gøre så meget andet end at fortsætte den marketingstrategi, vi har lagt. Og så tror jeg på, at et godt efterår også kan hjælpe os. Samtidig skal man huske, at et faldende besøgstal ikke er nogen økonomisk katastrofe. Vi blev gældfrie allerede sidste år, så det er udelukkende et spørgsmål om overskuddets størrelse for året. Penge, som går til turistindsatser i Lillebæltområdet, siger Lone Skjoldaa.

Forud for denne sæson er 14 nye guider blevet uddannet, og det giver attraktionen den nødvendige fleksibilitet.

- Langt de fleste af vores guider får kun løn, når vi har ture til dem. Og de projektansatte guider, vi har ansat, er naturligvis dem, jeg booker først. Så på den måde betyder et lidt faldende tal af gæster ikke noget, siger Bridgewalking-chefen, der føler sig fortrøstningsfuld.