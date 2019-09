Beruset skipper må stadig ikke sejle med turister

Middelfart: Politiet var ikke i tvivl, og inddrog straks skipperens sejlret efter en afhøring den 6. juli i Gl. Havn i Middelfart. På det tidspunkt havde Daniel Hauptmann påsejlet fiskekutteren Havet fire gange, før det lykkedes ham at lægge til kaj.

Han har siden kunnet se frem til en retssag.

Men før den er programsat og afgjort, har han muligheden for at få sin frakendelse indbragt for en domstol. Det skete torsdag i denne uge, hvor dommeren ved Retten i Odense fastholdt politiets beslutning, indtil selve sagen er afgjort.

Politiets anklager Flemming Høj Larsen fortæller, at retsmødet tog en time. Normalt træffes sådanne afgørelser på baggrund af oplysninger i politirapporten, blandt andet vidneudsagn.

- Men Daniel Hauptmann forsvarer havde valgt torsdag også at føre et vidne. Nemlig den tidligere ejer af båden, skipper Jørgen Lyck, der havde sejlet skibet på en tidligere tur den 6. juli. Hans udsagn ændrede dog ikke ved dommerens opfattelse af, at den sigtede fortsat ikke må sejle, fortæller Flemming Høj Larsen.

Han forventer, at selve sagen, der lige nu ligger til udtalelse i Søfartsstyrelsen, når at komme for retten inden årets udgang.