Beruset 33-årig stoppet af politiet

Nordvestfyn: To biler i Gelsted har været udsat for indbrud.

På Sportsvænget gik det ud over en Nissan Micra i tidsrummet fra fredag den 31. maj klokken 17.15 til 01.20 dagen efter. Fyns Politi fortæller i sin døgnrapport, at gerningsmanden med en ukendt genstand har knust sideruden i venstre fordør, ligeledes er der gjort forsøg på at åbne døren, hvilket resulterede i skader øverst på døren. Samtidig er begge sidespejle sparket eller slået af - det ene var efterladt på kølerhjelmen og det andet lå i flere dele en meter fra bilen. Bilens handskerum var også gennemrodet - umiddelbart intet stjålet.

I Søndergade har ukendte gerningsmænd i tidsrummet 29. og 30. maj forsøgt at bryde ind gennem bagerste sidedør i en grå Ford S-Max. Heller ikke her blev der stjålet noget. Søndag den 2. juni kort efter midnat stoppede køreturen brat på Jyllandsvej for en 33-årig middelfarter, der havde en promille på 1,26, da politiet bad ham blæse.