Bering udvider med en Bering

Middelfart: Kontorfirmaet Bering ved Ulla Vitus Bering ændrer fra september navn til Bering & Bering, og samtidig bliverfirmaet en del af kontorfællesskabet Middelfart Business House på Værkstedsvej i Middelfart.Bering & Bering beskæftiger sig med bogholderi, ejendomsadministration, transskribering og korrektur, og Ulla Vitus Bering glæder sig over udvidelsen, der skyldes en stor kundetilgang hen over sommeren.Navneændringen til Bering & Bering udspringer af et spirende samarbejde mellem mor og søn, Samuel Riisom Bering, som fremover vil være at finde på kontoret nogle timer ugentligt.

Firmaets logo, en blæksprutte, er i øvrigt er tegnet af datteren Selina Riisom Bering. /exp