Middelfart: Der er baner for både begynderekvipager og mere øvede, når der er jagt i Hindsgavl 26. maj med start klokken 10.30.

Ruten er cirka 12 kilometer, og forhindringerne på den ordinære rute er maksimalt en meter, mens begynderfeltet vil møde forhindringer på maksimalt 80 centimeter.

Det er Fyns Jagtrideklub, der er arrangør, hvor Gerard Baken og Ejlif Skøtt har lagt ruten. De to banelæggere vil samtidig ride forrest som ræve. Jørn Jepsen er master for det ordinære felt, mens Heidi Pristed er master for begynderfeltet.

Tilskuere kan følge jagten til fods eller på cykel på afmærkede stier. Efter jagten kan man købe en grillpølse og kold kartoffelsalat på Hindsgavl Slot, det kræver dog bindende tilmelding forud.

Forhindringerne vil blive stillet op 25. maj og nedtaget umiddelbart efter fællesspisningen.