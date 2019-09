Bedste placering nogensinde: Middelfart er tæt på toppen blandt erhvervsvenlige kommuner

- Vi er i DI Trekantområdets bestyrelse meget optagede af, at skoleeleverne opnår et højt fagligt niveau og samtidig får mulighed for at få et indblik i karrieremulighederne i de private virksomheder. Det er fremtidens medarbejdere i vore virksomheder, så det er vigtigt at prioritere, og vi bidragerne gerne til drøftelserne af den rigtige løsning, siger formand Carsten Kind, DI Trekantområdet, i en pressemeddelelse.

Ligeledes viser tal fra Undervisningsministeriet, at Middelfart Kommunes evne til at løfte elevernes faglige niveau befinder sig i den tunge ende af landets kommuner.

En god kultur

Borgmester Johannes Lundsfryd (S) understreger vigtigheden af et godt erhvervsklima.

- Kommunal velfærd hviler på, at der er nogle personer, der er i arbejde og betaler skat. Derfor er et godt erhvervsklima, der fastholder eksisterende og tiltrækker nye arbejdspladser, nærmest altafgørende, siger Johannes Lundsfryd.

Han gør opmærksom på, at man ikke bare som politikere beslutter at ville have et erhvervsklima i top.

- Administrationen er bærere af en kultur, der tager virksomhederne alvorligt og sætter servicen i højsædet. Er der en virksomhed med et presserende behov for nogle oplysninger fra kommunen, så får de dem, også selv om det er den 25. december, siger Johannes Lundsfryd.

Han erkender virksomhedernes kritik af skolesamarbejdet.

- Vi skal have et mere systematisk samarbejde, og jeg så gerne, at hver skoleklasse hvert år oplever en eller anden form for kontakt med erhvervslivet, siger borgmesteren.