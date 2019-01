Bedst blandt 80: Middelfart-mægler til tops for andet år i træk

Middelfart: Det er kun gået en vej, siden Heidi og Per Strandstoft i 2011 slog sig ned som Estate-mæglere på Odensevej i Middelfart, og det er fremad. Og når Estate-kæden gør 2018 op, falder især en af kædens 80 forretninger i øjnene, nemlig Middelfart-mægleren Estate Strandstoft, der har opnået titlen som såkaldt elite-performer. Det sker for andet år i træk, denne gang foran kædens kun anden elite-performer, Estate Taastrup.

- En elite-performer scorer højeste karakter på samtlige parametre fra markedsandel til kundetilfredshed, forklarer Estates forretningsdirektør Henning Forsberg.

-Når man bliver udnævnt til elite-performer, driver man ikke bare en sund forretning, men en forbilledlig mæglerforretning, hvor man både har formået at øge markedsandele, kundetilfredsheden og styrke samarbejdet med de partnere, man har, siger Henning Forsberg.

Indehaver Per Strandstoft er stolt over titlen, som, han mener, er resultatet af en stærk holdindsats.

- Vi går på arbejde hver dag for at være de dygtigste mæglere. Derfor er det også et kæmpe skulderklap at modtage denne anerkendelse, når jeg ved, hvor mange dygtige kollegaer vi har i hele landet, siger Per Strandstoft, som driver forretningen sammen med sin kone Heidi Strandstoft og fem medarbejdere.

I Estate-kæden findes følgende kategorier: Elite-performer, top-performer, performer og non-performer.