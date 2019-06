Bange for oversvømmelser: Pæle skal holde vandet ude af Lars' sommerhus

Lars Pape er ved at sætte hele sommerhuset i stand, både indvendigt og udvendigt. Den oprindelige, blå terrasse skal hæves, så den kommer et trin under niveau med den nye terrasse. Foto: Peter Leth-Larsen

Smeden Lars Pape fra Nr. Aaby har løftet sit sommerhus på Føns op på pæle for at undgå oversvømmelser. Da området sidst var oversvømmet, gik sommerhuset lige netop fri for vand.

Aftegningerne på den gamle fyrretræskommode, der var efterladt i sommerhuset, afslørede, at vandet året forinden havde stået 30 centimeter over gulvhøjde. Det sker forhåbentlig ikke igen, for huset er i mellemtiden blevet hævet 40 centimeter - netop for at undgå flere oversvømmelser. I foråret 2018 købte Lars Pape, hans hustru og et vennepar et lille rødt træsommerhus på Føns-halvøen syd for Middelfart. Området har 40 unikke, små træhuse, de første helt fra 1930'erne, og ligger på en uforstyrret grusvej helt ned til vandet. - Jeg er meget lokal og har boet i nærområdet altid, og jeg kender halvdelen af dem, der har huse her. Så jeg kendte området og vidste, at hvis der kom noget til salg hernede, skulle jeg slå til, fortæller Lars Pape, der bor i Nr. Aaby cirka otte kilometer fra Føns. Huset nåede at være til salg en enkelt dag, inden det blev deres.

En enkel løsning Lars Pape, der er smed, har selv udtænkt og bygget den stålkonstruktion, der har hævet hans sommerhus 40 centimeter. Det var den højde, Middelfart Kommune gav tilladelse til.



Huset er lagt op på den stålramme, der er boltet fast til pæle, der er gravet ned i jorden. Det er muligt at hæve huset yderligere ved at forlænge pælene.



Lars Pape og to kompagnoner har stået for det hele selv.



Han anslår, det har kostet cirka 100.000 kroner inklusiv kloakering.



Byggeriet var færdig i sommeren 2018, og Lars Pape har siden været i kontakt med flere håndværkere, der ville byde ind med videreudvikling af ideen.

Sommerhuset ligger naturskønt og fredfyldt tæt ved vandet på Føns-halvøen syd for Middelfart. Foto: Peter Leth-Larsen

Udsat område De 40 sommerhuse ligger i et lavtliggende område, der nemt bliver oversvømmet, hvis vandstanden stiger, for eksempel ved stormflod. Selvom Lars Papes hus ikke ligger lige så tæt på vandkanten som flere af de andre, der ligger helt nede ved stranden, betyder det ikke, at han kan regne med at gå fri, hvis vandstanden stiger. - Vi er nok nogle af dem, der ligger lavest. Der er et lille dige, så de første, der får vand, er faktisk os, fordi det løber ind mellem sivene, fortæller han. Det afskrækkede dog ikke Lars Pape, der hurtigt udtænkte en løsning, der skal sikre sommerhuset mod oversvømmelser i fremtiden. Lars Pape designede nemlig en stålkonstruktion, der skulle løfte sommerhuset 40 centimeter. Ideen fik han gennem sit daglige arbejde som smed, så det lå ikke fjernt for ham at tænke i de baner. - Vi sælger ikke lige de her løsninger, men alt muligt andet, hvor vi retter bygninger op, forklarer Lars Pape.

Risiko for oversvømmelse Ifølge hjemmesiden Dingeo.dk ligger Lars Papes sommerhus på Føns i et lavtliggende område, der er i risiko for oversvømmelse ved stormflod og delvist i risikozonen for oversvømmelse ved skybrud og kraftig regn.Sommerhusområdet var senest oversvømmet 2. januar i år, da vandstanden steg kraftigt efter stormen Alfrida.



Lars Papes sommerhus gik lige netop fri for vand, fordi han havde hævet det 40 centimeter.

Huset er omkring 20 centimeter, og der var ikke indlagt vand og toilet, før Lars Pape og de tre medejere købte det. Foto: Peter Leth-Larsen

En smal sag Det tog et par weekender at grave ud og bygge konstruktionen, og selve hævningen af huset tog tre mand en enkelt dag. Ved hjælp af donkrafter løftede de huset lidt efter lidt, ind til det havde fået den højde, Middelfart Kommune havde givet tilladelse til. Det var en smal sag at hæve det lille sommerhus, fordi det var muligt at få en stålramme ind under. Huset skal nemlig stå på en form for piller, før det kan lade sig gøre. - Der er mange gamle huse, der er bygget på jernbanesveller. Det var meget brugt engang. Men det skal være et hus, hvor man kan få en konstruktion ind under. Huse med støbte sokler står bare, hvor de står, så de kan ikke løftes, forklarer Lars Pape. Samtidig var det nemt at grave ud, fordi jorden er sandet. Processen forløb bedre, end han havde turdet håbe på. - Fundamentet fulgte med, da vi løftede så det hænger bare under huset. Lars Pape og de andre ejere gik i gang med at hæve huset umiddelbart efter de havde købt det. Det skete som første led i en større renovering af det cirka 20 kvadratmeter store hus. De har blandt andet indlagt vand og rigtigt toilet. Før var toilettet en primitiv spand, der stod i det rum, der nu skal fungere som soveværelse. Da de havde hævet huset, så det stod i vater, kunne de se, hvor skævt det knap 90 år gamle træhus have været før. Det bar dog ikke præg af tidligere oversvømmelse. Det var kun den omtalte fyrretræskommode, der indikerede, hvor højt vandet havdet stået. - Da vi købte det, kunne vi ikke se, at der havde været vand inde. Det er jo også helt rent vand, der kommer ind og det er kun få timer, det er inde, inden det forsvinder igen. Så det når ikke at ødelægge så meget. Det ville bare være synd at begynde at sætte nye skabe op, og der så kommer vand ind, siger Lars Pape.

Konstruktionen er helt simpel. Den er samtidig nem at hæve yderligere, hvis kommunen giver tilladelse til det, for forarbejdet er gjort. Foto: Peter Leth-Larsen

Kan løftes mere Konstruktion bestod sin ilddåb, da sommerhusområdet var oversvømmet i begyndelsen af januar i år. Mange steder i landet steg vandstanden i farvandene voldsomt efter stormen Alfrida. Og flere steder blev det ligefrem klassificeret som stormflod. Dog ikke i det område, Lars Papes sommerhus ligger. Lige som flere af de andre sommerhusejere var Lars Pape kørt ned til sommerhuset for at se, hvor slemt det stod til. Hele området stod under vand, og ejerne var nødt til at vade gennem vandmasserne for at nå frem til deres huse. Lars Papes hus gik lige præcis fri fra oversvømmelse, men havde vandet stået otte centimeter højere, var det kommet ind. - Man kunne kun lige skimte bænken, siger Lars Pape og peger på en hvid træbænk ved siden af sommerhuset. Derfor er håbet at få lov at hæve huset yderligere på et senere tidspunkt. Lars Pape Konstruktionen er allerede gjort klar til det. Stålpillerne bare skal forlænges med et ekstra stykke. - Når man har hævet det én gang, er der sat nogle bolte i, så det vil tage mig en halv dag at hæve det et stykke mere, hvis vi får lov til det. Lars Pape er overbevist om, at de 40 centimeter på et tidspunkt ikke længere er nok til at holde vandet ude. - Vandstanden stiger og stiger jo, siger han.

Da området var oversvømmet i begyndelsen af januar, kunne man kun lige ane den hvide bænk, Lars Pape sidder på. Var vandstanden otte centimeter højere, var vandet komme ind i sommerhuset. Foto: Peter Leth-Larsen

Løftet af sommerhuset var første etape af en større renovering af det lille hus. Foto: Peter Leth-Larsen

De 40 sommerhuse ligger naturskønt på Fønshalvøen syd for Middelfart. Foto: Peter Leth-Larsen

Her kan man se konstruktionen, huset står på. Planen er at dække det til med plader. Foto: Peter Leth-Larsen

Lars Pape arbejder til dagligt som smed. Foto: Peter Leth-Larsen

Lars Papes sommerhus er det røde hus yderst til venstre i billedet. Selv om det ikke ligger helt nede i vandkanten, er det et af de huse, der ligger lavest og derfor er i størst risiko for at blive oversvømmet. Foto: Peter Leth-Larsen

De første sommerhuse i området blev bygget i 1930'erne. Foto: Peter Leth-Larsen