Balslev-virksomhed får stor pose LAG-penge

Balslev: 594.810 kroner er også en sjat penge, og netop dét beløb kunne direktør Bettina Rejkjær fra Sunny Juice forleden kvittere for, da Mogens Rosenvang som repræsentant for LAG Erhverv kiggede forbi Sunny Juice-domicilet i Balslev.

Det meget specifikke beløb skal bruges til at øge virksomhedens kapacitet, så der kan produceres mere juice-koncentrat, og Mogens Rosenvang fortæller, at LAG har kigget meget på muligheden for at skabe flere arbejdspladser i forhold til tildelingen af midler.

LAG Erhverv støtter inden for tre kategorier - nemlig fødevareerhverv, naturturisme og nye boformer.

Deadline for at søge midler gennem LAG er 14. januar.