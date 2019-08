Bag retspsykiatriens mure om natten: - Alt er roligt på P6

De mørke gange på de lukkede afsnit på Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart skræmmer ikke nattevagterne. De sørger for, at der også er ro blandt patienterne, når natten falder på.

- I starten var jeg måske lidt usikker. Men der gik ikke længe, før jeg var tryg ved at være på nattevagt. Og det tror jeg, var fordi jeg ikke kendte mine kollegaer så godt endnu. Men nu ved jeg, at de nok skal være der, hvis der skulle opstå en situation, siger Zohal Sail.

Om natten er der ofte roligt. Men hvis det sker, og det gør det til tider, at en patient bliver udadreagerende, er personalet langt mere udsatte. Men det betyder ikke, at personalet går usikre rundt i de mørke gange.

Middelfart: Når mørket sænker sig, skifter det dæmpede gule lys i loftet på det lukkede afsnit P6 på Retspykiatrisk Afdeling i Middelfart farve. Lysstofrørene bliver røde og giver signal til patienterne om, at det er ved at være sengetid. Forinden er flere patienter gået mod deres stuer, og så er den lange gang på P6 helt tom.

Midnatsklavermøde

Da klokken slår tolv forlader Jacob Nielsen afsnittet og går ud i det store siddeområde i forhallen. Han sætter sig ved et stort klaver i midten af hallen, og kort efter ankommer sygeplejersker fra de forskellige afsnit.

- Alt er roligt på P6, siger Jacob Nielsen, da de andre sygeplejersker har afgivet deres meldinger og flokken opløses.

En del af nattevagten går med at tænde cigaretter for de patienter, der stadig er oppe. Så i løbet af natten kommer patienter og banker på ruden til vagtstuen for at få lov til at ryge.

- Flere af vores patienter har besvær med at sove og er derfor oppe meget af natten, fortæller Jacob Nielsen.

Når de praktiske opgaver er overstået og natrunden, hvor Jacob Nielsen tjekker, at patienterne sover, er gået, falder roen også over vagtstuen. På rolige nætter er der meget ventetid, mens de fleste af patienterne sover. Men der er procedurer for, hvad der skal ske, hvis en patient bliver udadreagerende - som oftest verbalt men også nogle gange fysisk.

- Så tilkalder vi hjælp fra de andre afsnit, forklarer Jacob Nielsen.

Hvis en alarm lyder, er der personale på de andre afsnit, der sætter i fuld firspring mod det afsnit, hvor alarmen lyder.

- Så selv om en alarm lyder, ved vi, at der nok skal komme hjælp. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at nogle kunne være utrygge i det her job, siger Timur Edeer.