Bådeklub fuppet til at sende 33.000 kroner til svindlere: Nu står kasserer frem for at advare andre

Det er lykkedes udenlandske svindlere at fuppe kasseren i Strib Bådeklub til at overføre 33.000 kroner. Nu står han frem for at advare andre foreninger.

Fra skam til rasende

Først to måneder senere gik det op for kasseren, at han var blevet snydt. Kasseren modtog igen en faktura fra sejlklubbens formand, men denne gang reagerede han og ringede til formanden.

- Jeg gik fra skam til rasende. Men grundlæggende var det bare dybt pinligt. Jeg fik ondt i maven, og der var også et par nætter uden søvn, siger Henrik Wolter til Jyllands-Posten.dk.

Ifølge Henrik Wolter gik hele svindelnummeret stærkt. Han modtog en mail fra sejlklubbens formand, der bad ham om at hjælpe med en overførsel. Han fik svaret, at han godt kunne hjælpe senere på dagen, og lidt efter kom en ny mail fra formanden med et udenlandsk kontonummer og et beløb svarende til 33.000 kroner. Henrik Wolter bad om en faktura for at se dokumentation for udgiften, og den kom kort efter. Der var tale om sejludstyr til en værdi af 33.000 danske kroner.

- Jeg har flere gange læst om de her fupnumre og undret mig over, hvordan folk dog kunne lade sig snyde. Nu blev jeg pludselig selv ramt, fortæller Henrik Wolter, som til daglig driver sit eget skofirma og derfor er vant til at betale regninger og håndtere pengeoverførsler.