Bådejer pudser politiet på mand med en dunk sprøjtegift på ryggen: - Det er dybt forargeligt

Middelfart: Bent Alexandersen kom helt op i det røde felt, da han ordnede sin båd ved Nyhavn 1 i Middelfart.

Mandag formiddag så han nemlig en mand med en dunk sprøjtegift på ryggen, der var i færd med at bekæmpe grønne gevækster på et areal i tilknytning til den privatejede lystbådehavn Nyhavn 1 ved siden af Kulturøen.

Der er offentlig adgang til området, hvor både børn og voksne i sommertøj færdes, og derfor reagerede Bent Alexandersen resolut ved at stille sig i vejen.

- Jeg bad ham stoppe øjeblikkeligt. Der går mennesker rundt med bare tæer, og der var også en sfo dernede. Jeg kan slet ikke forstå, at man kan finde på det, siger Bent Alexandersen.

Bådejeren har både kontaktet Middelfart Kommune og Fyns Politi.

Politiet ankom ifølge Bent Alexandersen efter en time, og bådejeren har efterfølgende fået oplyst af politiet, at manden med sprøjtegiften er blevet bedt om at indstille arbejdet, indtil der er klarhed over, om der er tilladelse fra folkene bag lystbådehavnen til den form for ukrudtsbekæmpelse.

Bent Alexandersen ryster på hovedet over, at man nu til dags tyr til sprøjtegift for at holde et område fri for ukrudt.

- For min skyld kan de købe en ged. Det er dybt forargeligt, at man kan finde på det. Lad være med at forpeste vores verden med det, raser Bent Alexandersen, der fik øje på en af mandens medbragte dunke, hvor det fremgik, at der er tale om giftstoffet glyphosat, der bruges i eksempelvis Roundup.