Bådebygger får sin første lærling: Det kræver en større investering

Det er ikke klaret med et snuptag at blive godkendt som praktiksted. Det har kostet foreningen Lillebælt-Værftet mindst 125.000 i nyt materiel, at lejeren - bådebygger Chris Domino Larsen - kan få sin første lærling ind i firmaet. Det er 26-årige Emma Haastrup, der netop er flyttet fra kollektivet i København til Middelfart. Foto: Peter Leth-Larsen