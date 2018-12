BR lukker ved årsskiftet: Det bliver ingen leg at leje tomt lokale ud

Middelfart: Det bliver formentlig ingen leg at leje det tomme butikslokale ud, når legetøjsgiganten Top-Toy 31. december lukker sin BR-butik i Middelfart. Det vurderer Søren Høyer, der har Algade 71, hvor BR har holdt til i mere end 20 år.

- Der er jo desværre en del tomme butikslejemål i byen for tiden, så vi har da ingen forventning om, at folk står i kø for at rykke ind, når BR lukker. Men vi sætter en mægler på opgaven, og så skal vi nok finde en lejer på et tidspunkt, det gjorde vi jo også med Rie K, hvor vi nu har fået en guldsmed ind, siger Søren Høyer.

Han vil ikke ud med, hvor stor huslejen på det 190 kvadratmeter store butikslokale med 90 kvadratmeter tilhørende kælder i Algade 71 er.

- Det afhænger jo i høj grad af, hvor mange ændringer af indretningen en ny lejer har behov for, siger Søren Høyer, der ærgrer sig over, at BR har sagt sit lejemål op.

- Det gør jeg ikke kun af helt egoistiske årsager, det er også drønærgerligt for det øvrige handelsliv, at en butik som BR, der trækker mange kunder til udefra, forsvinder, siger Søren Høyer.

Han har ejendommen sammen med sin bror Claus Høyer gennem deres fællesskab Melfar Invest A/S, der ejer lige i underkanten af 10 erhvervs- og boligejendomme i Middelfart by og industrikvarter.