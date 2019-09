Avisen fyldte byrådssalen til skrivekursus: De lærte at skrive, så læserne ser og forstår det

Hvordan skriver man en pressemeddelelse, der stryger lige igennem journalisternes nåleøje for, hvad der må og kan komme i avisen? Det blev 25 kursusdeltagere klogere på tirsdag aften. Byrådssalen blev inddraget til formålet.

Middelfart: Vil du lære at skrive dine egne pressemeddelelser, så læserne ser det, forstår det og reagerer på det?

Sådan spurgte Fyens Stiftstidende og Melfar Posten for nogle uger siden læserne.

Ja tak, var der mange, der svarede, og de mange, faktisk 26, deltog tirsdag aften i det planlagte minikursus, der blev afholdt i byrådssalen.

Der var foreninger og mange andre interessenter, der havde takket ja til tilbuddet, og alle har de det til fælles, at de ind imellem har brug for at sende en besked ud til offentligheden. Det kan være koncerter, foredrag, udstillinger, indbydelser til jubilæer eller noget helt andet.

Alle har også det til fælles, at de vil bruge deres lokale avis til at få budskabet ud. De besøgende kom fra alle egne af Middelfart Kommune samt et par stykker fra Odense og Bogense.

Lokalredaktør Jan Bonde og journalist Mia Harm Madsen bød velkommen i salen og gav nogle korte pointer, der er vigtige, når man gerne vil have et budskab ud.

Hvad skal man huske at nævne i sin pressemeddelelse, hvornår skal den være avisen i hænde, hvad sker der så med den, når den er havnet hos redaktionen, og hvordan finder man et passende billede at sætte på?

Alt dette og meget mere fik deltagerne svar på. Jan Bonde holdt et kort oplæg om klummeskribenter, da man som læser af Melfar Posten også altid er velkommen til at byde ind med en klumme, hvis man har lyst til det.

Det er anden gang, at kurset afholdes. Første gang fandt det sted i redaktionens små lokaler i Havnegade, men denne gang voksede arrangementet sig helt ind i byrådssalen. Det er planen, at kurser som dette også skal afholdes i fremtiden. Næste gang først i det nye år.