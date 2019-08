Autocampister får ret: Kommune bøjer sig efter boksekamp om p-regler

Nordvestfyn: Det er en sag, der både har været forbi Ankestyrelsen og senest Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Og nu ser den ud til at nå sin ende, da Middelfart Kommune bøjer sig efter en boksekamp på ord om en enkelt formulering i kommunens såkaldte parkeringsbekendtgørelse.

Borgmester Johannes Lundsfryd (S) konstaterede på mandagens byrådsmøde, at det drejede sig om en sag om autocampere og deres overnatningsmuligheder, hvor man tidligere på året forsøgte at rette ind efter en afgørelse fra Ankestyrelsen.

- 4. marts har vi ændret på bekendtgørelsen, så det ville være lovligt at overnatte på en parkeringsplads, men vi fastholdt, at det stadig skal være ulovligt at overnatte på trafikerede veje af hensyn til trafiksikkerheden, forklarede borgmesteren.

Men den gik ifølge ministeriet ikke, som har svaret Middelfart Kommune, at formuleringen er i strid med færdselsloven.

Selv om kommunen ifølge ministeriet har haft kendskab til ministeriets udlægning i snart tre år, så er det altså først nu, at man retter ind.

- Vi indstiller, at vi tager ministeriets udlægning til efterretning, og vi er enige om at være lovlydige i denne sag også, bemærkede borgmesteren.