Autocamperplads sætter rekord: Så meget tjener ægteparret bag på det store rykind

For ægteparret bag lystbådehavnen Nyhavn 2 og den tilknyttede autocamperplads har i denne måned næsten været løbet over ende af turister i lystbåde og i autocampere.

Kæmper for permanente toiletter

Ægteparret har en regel om, at de skal møde hver en lystbådesejler eller autocampist personligt og for eksempel hjælpe med at lægge til i havnen, selv om der er mulighed for tjekke ind og ud via skærme.

Og de har fået topkarakterer på hjemmesiden campercontact.com, hvor autocampister ranglister forskellige pladser primært rundt i Europa.

Det er især danskere, men også nordmænd, tyskere, hollændere og andre, der parkerer få meter fra Lillebælt.

Eneste forhindring er toiletforholdene, hvor ejerne flere gange har fået afslag på at sætte en permanent toiletbygning op.

De har fået stillet en permanent løsning i udsigt indenfor et par år, når byggeriet af de eksklusive lejligheder er opført på den nærliggende Kulgrunden.

- Vi har fem badeværelser, og det er et kæmpe problem med alle de mennesker. Vi synes, kommunen burde vågne op, påpeger Bo Sørensen, der med sin kone er blevet indkaldt til møde i starten af august i forbindelse med en ny lokalplan for området.

Kommunens plan- og byggechef Anders Kjærved bekræfter, at en permanent løsning afventer den nye lokalplan.

- Vores politikere har besluttet, at der skal laves et samlet byggeri dernede (på Kulgrunden, red.), hvor faciliteterne til brug for havnen skal være indeholdt. Det fremgår af forslaget til lokalplanen nu, forklarer han.