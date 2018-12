Arbejdsdag på Walker: Ungdomshuset fik en overhaling med maling og spartelmasse

Middelfart: Lørdag var flere af Middelfarts unge samlet på Ungdomshuset Walker for at gøre rent, spartle og male. På sit højdepunkt var omkring 20 unge i gang i husets café og entré, men arrangørerne havde håbet på flere.

Arrangementet blev afholdt som reaktion på den kritik, som ungdomshuset fik i efteråret i forbindelse med avisens projekt "Ryk Middelfart", hvor eleverne på Middelfart Gymnasium var med til at sætte dagsordenen og bestemme, hvad avisen skulle lave journalistik om.

Arbejdsdagen på Walker var et af gymnasieelevernes forslag til, hvordan man kunne få flere af kommunens unge til at føle ejerskab for og benytte sig af ungdomshuset. Projektet fik på et borgermøde kaldet "Løsningernes Rum" bred opbakning fra eleverne på gymnasiet, men da det kom til stykket, var det ikke mange nye ansigter, der mødte op til arbejdsdagen.

- Der kunne godt have været flere, og man kunne også have håbet på at der kom flere udefra. Jeg tæller en fire-fem stykker, der ikke er vante Walker-brugere, men jeg er glad for dem der er her, og vi når jo hele vejen rundt med malingen, så det går jo nok endda, sagde afdelingsleder på Middelfart Ungdomsskole, Anders Bo Thorsted om fremmødet lørdag.

18-årige Sidsel Due, elev på Middelfart Gymnasium og frivillig på ungdomshuset, fortalte at renoveringen også var tænkt som en måde at tiltrække nye brugere til Walker.

- Det er ikke kun for os frivillige, at vi afholder arrangementet. Vi gør det også for alle andre, og det er derfor jeg er kommet herud. Jeg håber, vi kan gøre caféen virkelig hyggelig, så flere forhåbentlig får lyst til at komme herud.