Antallet af sager udfordrer kommunen: Kø ved kassen med lokalplaner

Udviklingen i Middelfart Kommune går stærkt, og sagsbehandlerne kan ikke helt følge med. Flere projekter står og tripper for at blive sat igang. Selv om problemet er positivt, vil Plan- og Byggechef Anders Kjærved have køen afviklet.

Nordvestfyn: Grundlæggende er det et positivt problem, når virkelysten blandt erhvervsfolk er så stor, at kommunens embedsmænd har svært ved at følge med i arbejdet med at lokalplanlægge nye projekter. Omvendt er det også med til at skabe frustrationer både hos de ventende og dem, der skal få planerne kørt gennem systemet.

Et faktum er det i hvert fald, at antallet af lokalplaner i venteposition er højt i Middelfart Kommune netop nu.

- Vi har en liste med 20 lokalplaner, der er igang netop nu, og listen kunne godt være dobbelt så lang. Helt konkret står der fire-fem projekter og tripper for at få lokalplanlagt, og det er vi ikke vant til, men vi er nødt til at prioritere kræfterne og gå til sagerne, efterhånden som vi får hænder til det, siger Anders Kjærved, plan- og byggechef i Middelfart Kommune.

Det er planer for nye boligområder og for erhvervsprojekter, og det er byggesager for "helt almindelige" borgere, der gør arbejdet med lokalplanlægningen til en bikube af aktivitet.

Middelfart Kommune tog for nylig et pænt hop i den rigtige retning i forhold til erhvervsvenlighed, og den hitliste er vigtig, så Kjærved og hans folk er oppe på tæerne.

- Jeg håber, der er en opfattelse af, at det er nemt at komme igennem med sine projekter i Middelfart Kommune. Generelt har vi meget godt tjek på især erhvervsjorden, fordi der allerede er lokalplanlagt en hel del. Men på flere byggesager og boligprojekter er vi udfordret netop nu. Tallet er det højeste siden kommunesammenlægningen i 2007. Det tør jeg godt sige, lyder det fra Anders Kjærved.

Det er ikke muligt at sige noget om ventetiden for sagerne generelt, fordi det er individuelt fra sag til sag.