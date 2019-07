Ansatte på retspsykiatrisk er trygge trods ubehagelige oplevelser

Men en rundspørge blandt personalet i Middelfart viser det modsatte. Over halvdelen af personalet har svaret, at de høj grad er trygge i deres arbejde.

Psykiatriske patienter kan være farlige, når de har en psykose, og med de mange alarmer kan det være nærliggende at tro, at personalet på et retspsykiatrisk afsnit er utrygge.

- Hvis knytnæven kommer, så kommer den. Men på det her afsnit ved jeg, at jeg har mine kollegaer bag mig, og det gør mig tryg. Den dag, jeg blev utryg, ville jeg lægge min opsigelse, siger Line Basse.

- Jeg var udbrændt. Men det havde ikke noget med trygheden at gøre, siger Line Basse, der blandt andet nævner, at alarmen, alle ansatte og besøgende på et lukket afsnit skal have om halsen, og i høj grad kollegaerne er med til at gøre hende tryg.

Hun var midt i en skilsmisse, og samtidig var der to voldsomme patienter på arbejdet, som tærede på hendes kræfter. Det hele endte ud i, at hun fandt frem til, hun havde brug for en pause.

Hører man personalet, er der da også et klart billede af, at de er trygge i deres job.

Truende patient vendte tilbage

Det betyder dog ikke, at der ikke kan opstå ubehagelige episoder.

Social- og sundhedsassistenten Stine havde sådan en oplevelse, da en tidligere patient truede hende med at sende nogle bandemedlemmer efter hende og hendes familie. Noget, han fik en dom for.

Og derefter blev sendt tilbage til behandling på P6.

- Det var ubehageligt, at en mand, som var dømt for at true, skulle tilbage hertil. Det skulle jeg lige sluge, siger Stine.

På grund af truslerne besluttede hun sig for at gøre sin adresse hemmelig. Men hun valgte alligevel at blive i jobbet.

Når de ubehagelige episoder opstår, er det vigtigt at have et godt team bag sig.

- Vi gør meget for at tale om, hvis der er noget, vi er bange for. Er man nervøs for, at en patient skal blive udadreagerende, går vi bare to til patienten, siger Line Basse.