Middelfart: Melfar Postens podcastværter Viktor Lindegaard og Victor Kronborg Tørnæs sad ansigt til ansigt med den forhenværende formand for FN's generalforsamling, Mogens Lykketoft, da Middelfart Kommune afholdt klimafolkemøde.

Her blev de helt store spørgsmål som gletsjere i Centralasien og atomkraft debatteret.

Men også helt jordnære dilemmaer blev vendt og drejet. Blandt andet spurgte værterne, om der skal ananas på pizza, og hvordan det i givet fald påvirker klimaet. Og hvordan man kan gøre den italienske hofret så miljøvenlig som mulig. Og andre former for klimatiltag, som unge selv kan gribe i.

Desuden mener Lykketoft, at de unge - som Viktor og Victor - har en vigtig rolle i at få verden i en mere klimabevidst retning.

- Det er helt afgørende, at når I bliver hen mod et halvt hundrede år, at vi er holdt op med at brænde olie, kul og gas af. At vi har fået investeret og billiggjort så meget vedvarende energi, så det udkonkurrerer det, vi kalder fossile brændstoffer, siger Lykketoft blandt andet, der også drømmer om, at vi til den tid har fået afskaffet det, vi i dag kender som affald.

Hør og se mere i videoen og podcasten i denne artikel.