Det gik helt over gevind for en 23-årig mand, der var til studenterfest i Middelfart natten til lørdag.

Det sjove gik af festen, da den pludselig også involverede knuste flasker og en 23-årig, der var så aggressiv, at politiet blev tilkaldt. Politiet forsøgte at overtale den unge mand til at gå hjem og sove sin brandert ud, men det var han ikke til sinds, og facit blev, at han i stedet fik en tur og en gratis overnatning i detentionen.