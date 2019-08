Han fortæller, at udlejningen af sommerhuse på Fyn er steget med 14 procent i forhold til sidste sommer, som også var vældig god med en stigning på 16 procent.

Medarbejdere fra det store sommerhusudlejningsfirma Feriepartner Fyn har haft travlt med at skuffe ferielystne danskere, der gerne ville tage nogle dage ud af kalenderen i et sommerhus på Fyn.

På jagt efter flere sommerhuse

Direktøren forklarer, at det gode vejr sidste år blandt andet har spillet ind på årets udlejninger.

- Og vi har været gode til at leje ud, indskyder han.

Firmaet råder over alt fra mindre, traditionelle sommerhuse til de ekstra store sommerhuse og slotte og herregårde. Men der er ifølge direktøren ikke én type hus, der er særlig eftertragtet.

Ellers tegner danskerne sig for omkring halvdelen af udlejningerne, mens primært tyskere, hollændere og nordmænd står for resten.

I den første uge af august har Feriepartner Fyn fortsat travlt, da tyskerne og hollænderne har en lidt forskudt sommerferie i forhold til den danske, fortæller Torben Jersild, der opfordrer private sommerhusejere til at melde sig på banen, da der er mangel på udlejningshuse.

- Vi har fået flere huse de sidste par år, og vi skal ud og lede efter nogle flere, siger Torben Jersild, der bemærker, at man har lov til at tjene op mod 40.900 kroner skattefrit hvert år på at leje sit sommerhus ud.