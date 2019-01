Alligevel muligt at leje skøjter på havnefronten: Café Razz overtager udlejningen

Middelfart: Det bliver alligevel muligt at leje skøjter på Middelfarts havnefront, selv om kommunen og Guldkronen måtte opgive at finde en forening, som ville stå for udlejningen og i stedet valgte at sætte skøjterne til salg mellem jul og nytår.

Café Razz valgte nemlig at købe Guldkronens de knap 100 par, som var tilbage efter første salgsdag. Og de vil nu blive lejet ud fra Julemandshuset, som kommunen torsdag stillede op ved siden af skøjtebanen.

- Jeg synes, det er synd, at udefrakommende kører forgæves til vores skøjtebane. Nu kan de også komme ud at skøjte, selv om de har glemt at få skøjter med hjemmefra, fortæller Rasmus Jørgensen.

Julemandshuset vil være bemandet i weekenderne, så længe det ikke regner. Gør det det, og vil folk alligevel gerne vil leje skøjter, kan de gå ind i caféen og leje et par. Til daglig vil der være en lille klokke ved Julemandshuset, som folk kan ringe på og komme i kontakt med en ansat fra caféen, som hjælper med skøjter.

Det koster 30 kroner at leje et par skøjter en dag. Der vil blive lejet skøjter ud i januar og februar.