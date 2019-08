Nørre Aaby-Båring-Ejby: Spillerne på Team Vestfyn er ved at være klar til den nye håndboldsæson, både sportsligt og i nye klæder.

Team Vestfyn er et holdfællesskab mellem Nørre Aaby Båring Håndboldklub og GV Ejby og Nørre Aaby Båring Håndboldklub, og i slutningen af den forgangne sæson fik alle klubbens medlemmer nye ens klubtrøjer.

- Takket være Fynske Bank Fonden, Estate Middelfart og Balslev Vognmandsforretning, har vi kunne forære alle vores medlemmer, fra de mindste U4 spillere til vores senior en gratis klubtrøje. Dét, at vi alle er ens, giver en form for fællesskab og viser, hvor man hører til. Nu har vi muligheden for at være ens, når vi tager til kampe og stævner, siger Sisse Frankfurth, formand for Nørre Aaby Båring Håndboldklub, i en pressemeddelelse.

Team Vestfyn blev i den forgangene sæson 2018/2019 kåret til Årets Fynske Håndboldklub og var blandt de tre finalister om at blive Årets Håndboldklub.

Og nye spillere er velkomne.

- Der er nye klubtrøjer til alle nye medlemmer, lover Sisse Frankfurth.