Det er tidligere blevet beskrevet, at der er bred opbakning blandt byrådets partier til at støtte Middelfart i Udvikling med tre millioner kroner årligt.

Sammen om yoga og løb

Erhvervsrådsformand Kim Svaneborg Pedersen så først og fremmest fordele ved et øget samarbejde. Især omkring fritidsaktiviteter, butiksliv og begivenheder:

- Vi har otte timer, hvor vi sover, otte timer hvor vi går på arbejde. Og så har vi otte timer, hvor vi ikke går på arbejde; det bekymrer mange, skitserede Kim Svaneborg Pedersen, der flere gange lagde vægt på, at det var vigtigt - også for erhvervslivet - med en attraktiv og aktiv midtby.

Erhvervsrådsformanden foreslog, at de tre foreninger eksempelvis kunne samarbejde om markedsføring, fundraising, kommunikation og den slags.

Og han indskød, at erhvervsledere kunne sende medarbejdere til at løbe Kongebroløbet i stedet for DHL-stafetten i Odense, så man kunne skabe en heldagsfest i Middelfart i stedet. Eller yogafestivalen for den sags skyld.

- Det er ærgerligt, vi i dag ikke formår at kapitalisere mere på nogle af de her ting, argumenterede han.

Efter en enkel kommentar røg stort set samtlige hænder i vejret. Ingen stemte nej.

Middelfart i Udvikling kan blive en realitet inden udgangen af april, hvis byrådet og turistforeningen som ventet stemmer ja på kommende møder.