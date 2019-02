Aldrig set før: Udsolgt til Rock Under Broen fire måneder før det går løs

Søndag aften blev den sidste af de 20.000 billetter til årets Rock Under Broen solgt. Dermed er der allerede nu udsigt til et overskud på niveau med sidste år - nemlig godt to millioner kroner.

Middelfart: Forsalget til årets Rock Under Broen har siden billetterne blev sluppet løs i efteråret ligget historisk højt. Det var dermed ikke den store overraskelse, at den sidste af de 20.000 billetter blev solgt søndag aften, fire måneder før det går løs under Lillebæltsbroen.

Det gør dog ikke glæden mindre hos tovholder Bent Frandsen, der mildest talt har svært ved at få armene ned.

- Det er da fantastisk, sidste år havde vi udsolgt en uge før, i år har vi øget antallet af billet med 2500 og kan alligevel melde udsolgt fire måneder før, det er aldrig sket før i Rock Under Broens historie, siger Bent Frandsen.

Det massive forsalg betyder at billetterne er solgt til en billigere gennemsnitspris i år end tidligere, nemlig 400 kroner, det giver en manglende indtægt på omkring en halv million kroner.

- Men det tager vi gerne med, for nu er der ro omkring økonomien, og med otte millioner kroner fra billetsalget er udgifterne til musik, scene og andre ting allerede nu dækket ind. Overskuddet får vi fra salget af mad og drikke, så det tegner rigtig fornuftigt, siger Bent Frandsen, der forklarer succesen med god markedsføring af et godt produkt.

- Folk får rigtig megen god musik for 400 kroner under broen. Til sammenligning skal man give 1500 kroner for en dagsbillet i Skanderborg. Det budskab har vi været gode til at få ud, forklarer Bent Frandsen.