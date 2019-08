Aktivitetsdag: Find en sport, der passer til dig

Middelfart: Foreningernes sæsonstart nærmer sig, og søndag 25. august holdes der aktivitetsdag klokken 10-14 i Lillebæltshallerne og King Pin Bowl and Diner, hvor du kan prøve forskellige sportsgrene.

Hvis man ikke allerede er en del af hallens liv og foreningslivet, kan det være svært at kende mulighederne. Sportsgrene som skydning, billard, keglesport og eSport, er gemt væk i forskellige afkroge af Lillebæltshallerne.

På Aktivitetsdagen åbnes der op for det hele og foreningerne og deres sport sættes i rampelyset.

Du kan prøve forskellige sportsgrene og høre fra foreningerne selv, hvad de kan tilbyde indenfor sport og klubliv.

Aktivitetsdagen er en mulighed for at finde en fritidsinteresse og et fællesskab - uanset om man er ung eller ældre, har boet i Middelfart hele sit liv eller lige er flyttet hertil.

I vores caféen serverer der gratis kaffe og kage til de voksne og slushice, saftevand og pølsehorn til børnene.