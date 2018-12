Agnete Damkjær bekender kulør: Det tidligere radikale byrådsmedlem i Middelfart træder et skridt til venstre

Middelfart: Det var en sønderknust Agnete Damkjær, som sidste år blev dømt ude af vælgerne efter otte år som radikalt byrådsmedlem i Middelfart. Så ked af tabet af sin taburet blev den 42-årige alenemor til tre børn, at hun undlod at forny sit medlemskab af partiet.

Men nu har hun fået mod på mere politisk arbejde og har meldt sig ind i Socialdemokratiet i Middelfart.

Er det en rød radikal, der bekender kulør?

- Det kan du godt sige, jeg har jo altid været meget enige med socialdemokraterne i Middelfart, og den manglende forskel på mig og dem er måske også forklaringen på, at jeg ikke blev genvalgt. Samtidig har det været hårdt at sidde alene medlem for Det Radikale Venstre, for jeg har skullet bruge enorm megen tid på at sætte mig ind i alle fagområder. Det slider på en, når man samtidig har tre teenagebørn, man gerne vil være noget for, forklarer Agnete Damkjær og føjer til.

- I Socialdemokratiet får jeg nogle flere at sparre med, jeg er også socialt anlagt og glæder mig til at blive en del af et større parti.

Men hånden på hjertet, skifter du i virkeligheden ikke fordi, det er nemmere at blive valgt som socialdemokrat i Middelfart end som radikal?

- Socialdemokratiet har altid stået stærkt i Middelfart, og jeg får da ikke sværere ved at blive valgt. Når jeg samtidig er så enig med Socialdemokratiet, som jeg er, og er et politisk menneske, der stadig har en stor trang til at præge tingene, falder et skifte naturligt for mig, forklarer Agnete Damkjær, der i sin tid som byrådsmedlem kun havde et halvtidsjob som pædagog på Ejby Skole for at få tid til det politiske arbejde.