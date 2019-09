Nørre Åby: Nørre Åby Efterskole har i samarbejde med Dansk Retursystem fået etableret en forsøgsperiode med en afstemningsboks til tomme pantemballager, som eleverne kan aflevere deres pant til og samtidig stemme om, hvilket velgørende formål panten skal gå til. I øjeblikket stemmes der imellem:

1 WWF Verdensnaturfonden

2. Plastic Change

3. Kræftens Bekæmpelse.

Det viste sig, at en del elever tidligere enten smed pant i skraldespanden eller i bedene i stedet for at aflevere dem i pantautomaterne i byens butikker. Det har så nu udviklet sig til, at vi hjælper Dansk Retursystem med at afprøve pantløsninger til "on the go" folket, som skal af med panten på farten.

- Vi har første prototype opstillet i øjeblikket, og fra november kommer den anden specialdesignede automat. Det hele udspringer af, at vi som skole så en pædagogisk opgave i, at eleverne bør værne om miljøet og kunne gøre noget godt for andre. Og Dansk Retursystem vil have de sidste procenter pantflasker afleveret og ikke afbrændt, lyder det fra Martin Madsen, der er lærer på efterskolen.