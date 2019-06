Afslørede sig selv: Tre unge mænd dømt for knivrøverier på Nordvestfyn

Allerede samme aften blev to af de tre knivrøvere anholdt. Den sidste var på fri fod i en måned, før det lykkedes politiet at anholde ham. De tre begik røveri mod både Dagli'Brugsen i Båring og i Brenderup den 25. februar. På billedet brugsen i Brenderup. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Tre unge mænd blev onsdag dømt for at begå to knivrøverier med kun to timers mellemrum mod henholdsvis Dagli'Brugsen i Båring og i Brenderup i slutningen af februar.

Nordvestfyn: Det var planlagt, da tre unge mænd den 25. februar i år iførte sig maskering og gule gummihandsker og med knive truede sig til kontanter i to dagligvareforretninger i Båring og i Brenderup. Det fortæller anklager i sagen, Charlotte Ragus. - Det var planlagt hjemmefra, at de skulle begå røverierne, og de var inden røverierne inde og købe knivene, der blev brugt til at true med, og de var også inde og købe nogle gule gummihandsker, de havde på under røverierne, forklarer hun. Onsdag blev de tre mænd, 18-årige Alexander Mølgaard Rathje, 20-årige Sebastian Lamp Iversen og en 21-årig medgerningsmand, dømt ved Retten i Odense. To af de tre mænd truede sig den 25. februar kort før klokken 18 til kontanter og cigaretter i Dagli'Brugsen i Båring, hvorefter turen gik til Brenderup, hvor Dagli'Brugsen omkring klokken 20 var udsat for et knivrøveri, hvor fremgangsmåden var meget lig den, man netop havde set i Båring. Efter røveriet mod de to brugser efterlyste Fyns Politi to af gerningsmændene med overvågningsbilleder fra den ene af butikkerne.

Dagli'Brugsen i Båring var en af de to brugser, som tre unge mænd madnag den 25. februar begik røveri mod. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Ville tippe politiet anonymt Der gik ikke mange timer, før Fyns Politi havde en meget klar idé om, hvem de tre røvere var. Anklager Charlotte Ragus fortæller, at den 21-årige mand kort før røveri nummer to anonymt ringede og tippede politiet om det, der var ved at ske. - Men fordi han ikke ringede fra et hemmeligt nummer, finder vi hurtigt ud af, hvem han er, forklarer hun. Derudover ringede en af de andre gerningsmænd til sin ungerådgiver, efter han havde begået de to røverier og fortalte, hvad der var sket. Den rådgiver kontaktede efterfølgende politiet, og derfor havde hverken den 21-årige mand eller den 18-årige mand, begge fra Middelfart, lang tid på fri fod. Allerede samme aften blev de to anholdt af Fyns Politi, mens den 20-årige, som er fra Fredericia, nåede at have en hel måned på fri fod, før han blev anholdt. Anklager Charlotte Ragus fortæller, at politiet den måned, den 20-årige var på fri fod, godt vidste, hvem han var. Både den 18-årige og den 21-årige erklærede sig allerede ved grundlovsforhøret dagen efter anholdelsen skyldige, og den 21-årige fortalte politiet både for- og efternavn på den sidste røver.

Ubetinget fængsel og behandlingsdom Onsdag var sagen for retten i Odense, hvor de tre mænd alle blev kendt skyldige i røverierne. Den 18-årige mand fik et år og tre måneders ubetinget fængsel, mens den 20-årige mand fra Fredericia fik et år og ni måneders ubetinget fængsel, fordi han tidligere er straffet for samme type overtrædelse og havde tre måneders reststraf. Den 20-årige nægtede sig som den eneste af de tre skyldig i begge forhold. Den 21-årige mand fra Middelfart, som ifølge anklageren er psykisk syg, modtog en foranstaltningsdom og en advarsel om udvisning. Den 21-årige var kun sigtet for røveriet i Båring, men blev dømt i forening og på lige vilkår med de andre, selvom han kun agerede chauffør. Både den 20-årige og den 21-årige blev efter domsafsigelsen fængslet, mens den 18-årige blev løsladt og skal først afsone senere, idet han ikke er tidligere straffet. Avisen bringer navn og alder på dømte, når dommen er på mindst et års ubetinget fængsel. Er der tale om en behandlingsdom, skriver vi almindeligvis ikke den dømtes navn. I denne artikel fremgår navnene på de to personer, der er idømt en almindelig fængselsstraf derfor, mens navnet på den 21-årige, som er idømt en behandlingsdom ikke nævnes.