Afløser er på plads: Havneselskab har ansat kendt ansigt som ny direktør

- Jeg glæder mig over, at vi nu har fundet den helt rigtige kandidat til at lede og videreudvikle ADP A/S i den retning, som vi allerede har igangsat med en ambitiøs udviklingsstrategi. Rune har de sidste par år spillet en central rolle i den kommercielle og ledelsesmæssige udvikling af virksomheden, og han er derfor den helt rigtige profil til at fortsætte ledelsen og udviklingen af ADP, skriver Erik Østergaard i pressemeddelelsen.

Bestyrelsen har siden februar været igennem en omfattende rekrutteringsproces, og det glæder bestyrelsesformand Erik Østergaard, at det er lykkedes at finde den helt rigtige kandidat.

Rune D. Rasmussen efterfølger Nils Skeby, som i slutningen af januar 2019 valgte at stoppe i ADP efter 3,5 år.

Fredericia/Middelfart/Nyborg: Det er et velkendt ansigt, som onsdag er blevet ansat som administrerende direktør i havneselskabet ADP. Det er kommerciel direktør Rune D. Rasmussen, som nu skal fortsætte den strategiske udvikling af ADP's tre erhvervshavne og Taulov Dry Port. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Tidligere ansat hos DB Schenker

ADP A/S, der ejer og driver havnene i Nyborg, Middelfart og Fredericia, har igennem de sidste fire år været igennem en transformation, hvor udviklingen af Taulov Dry Port og tiltrækningen af nye kunder og gods til havneterminalerne i samarbejde med operatørerne skal sikre virksomhedens konkurrencemæssige position i årene fremover.

I valget af Rune D. Rasmussen har bestyrelsen lagt vægt på hans baggrund inden for transport og logistik samt hans store viden om havnesektoren.

Rune D. Rasmussen kom til ADP for to år siden efter seks år i DB Schenker A/S, hvor han senest var beskæftiget med salg og forretningsudvikling.

- Jeg har igennem de sidste par år fået et særdeles godt indblik i havnesektoren og i de markedsmæssige udfordringer og muligheder, som ADP står overfor. Vores virksomhed har en helt unik position med både tre erhvervshavne og Taulov Dry Port. Det er med stor respekt og ydmyghed, at jeg som administrerende direktør nu sætter mig i spidsen for videreudviklingen af ADP sammen med det stærke hold af medarbejdere - og ikke mindst vores gode samarbejde med kunder og samarbejdspartnere, oplyser Rune D. Rasmussen.

Villads Kirkegaard-Jensen har siden 1. februar fungeret som konstitueret administrerende direktør og fortsætter nu sit arbejde som økonomidirektør i ADP.