Afhøres i dag: To er anholdt efter endnu et voldsomt røveri mod brugs på Vestfyn

Fyns Politi har anholdt to unge mænd, som mistænkes for røverierne mod brugsen i Båring og i Brenderup mandag eftermiddag og aften. De to mænd skal afhøres tirsdag formiddag. Arkivfoto: Michael Bager.

Først blev brugsen i Båring røvet, og to timer senere gik det ud over brugsen i Brenderup. Politiet har anholdt to mænd, som mistænkes for røverierne.

Båring/Brenderup: Mandag sidst på eftermiddagen blev brugsen i Båring udsat for røveri, da to maskerede mænd kom ind i butikken på Byvejen. Med en kniv truede de sig til kontanter og cigaretter, hvorefter de stak af fra butikken i løb. Røveriet i Båring skete omkring klokken 17.50, og godt to timer senere udspillede et lignende forløb sig i Superbrugsen i Brenderup, cirka fem kilometer fra butikken i Båring. Det oplyser Fyns Politi tirsdag morgen. - Klokken 20.05 havde vi et røveri mod Superbrugsen i Brenderup, og fremgangsmåden ved de to røverier var meget lig hinanden, siger vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen. I Brenderup løb to unge mænd ind i supermarkedet og truede med store køkkenknive personalet til at udlevere kontanter. Begge mænd var maskeret for ansigtet, oplyser vagtchefen. - Det har vist været en ret grov oplevelse for ekspedienterne i butikken, og de turde ikke løbe efter de to røvere, så jeg kan ikke sige noget om, hvordan de flygtede fra stedet, siger Thomas Bentsen.

Det er imidlertid lykkedes politiet at anholde to unge mænd, som mistænkes for røverierne i Båring og Brenderup. De skal afhøres tirsdag formiddag, oplyser vagtchefen. Efter røveriet mod brugsen i Båring efterlyste Fyns Politi de to gerningsmænd med overvågningsbilleder fra butikken, men vagtchef Thomas Bentsen kan mandag morgen ikke oplyse, hvor eller hvordan politiet har fundet de to mistænkte.