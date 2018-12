AFS Interkultur søger værtsfamilier i Strib og Middelfart

Middelfart: AFS Interkultur på Vestfyn er lige nu på udkig efter nysgerrige og globalt orienterede familier, der har lyst til at få en udvekslingsstudent i familien i 2019. Foreningen har fundet værtsfamilie til en pige fra Costa Rica i Strib, og de håber derfor på at kunne finde endnu en familie i på Vestfyn, så de unge og værtsfamilierne kan sparre med hinanden i løbet af året.

- Det er en spændende og lærerig oplevelse at få et ekstra familiemedlem, fortæller lokalforeningsformand Benthe Johansen, der selv sammen med sin familie har været værtsfamilie i flere omgange.

- Det giver familien mulighed for at møde verden hjemme ved køkkenbordet. Det giver et nyt perspektiv på, hvordan man ser og forholder sig til verden og til sin egen kulturforståelse. Ofte udvikler det sig til et livslangt venskab på tværs af kloden og studenten bliver en del af familien, siger Benthe Johansen.

Blandt årets ansøgere er Melvin og Luis, på 17 og 18 år fra henholdsvis Malaysia og Colombia.