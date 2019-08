Nordvestfyn: Da Elin Svensens mand blev plejekrævende, startede frustrationerne over det kommunale system. Derefter gik hun sammen med Lily Jørgensen, og duoen har de sidste par år kæmpet for at gøre forholdene for kommunens ældre og ikke mindst pårørende bedre.

Nu har Lily indstillet Elin til Fyens Stiftstidendes Bland dig Pris for hendes "arbejdsomhed", "vedholdenhed", "udholdenhed" og ikke mindst som en person, der "tager fat ved nældens rod", som Lily Jørgensen formulerer det i indstillingen.

"Elin er en utrolig viljestærk person. Hun er meget god til at stille spørgsmål ved, om der er mulighed for at gøre politikerne bedre rustet til deres arbejde. Elin har opgaven for ældre tæt inde på livet og passer sin mand med den hjælp, som er til rådighed og de tilbud, hun har fra det offentlige", skriver Lily Jørgensen blandt andet om Elin Svensen, der har en fortid i lokalpolitik bag sig og har stået i spidsen for lokaludvalget for Aulby-Røjle.

De har arbejdet en del på "de indre linjer", og det er ikke alt knokkelarbejdet, der er synligt.

Men de er ikke gået ubemærket hen, når de er mødt op til adskillige byrådsmøder og dialogmøder for at holde politikerne til ilden.

De har blandt andet kæmpet for lettere adgang til hjælpemidler, og at det skal være nemmere for pårørende at komme i kontakt med kommunen.

Desuden mener de, at der skal være færre planlæggere ansat, så der kan komme flere uddannede personaler ud i marken.