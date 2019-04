Middelfart: Lokalafdelingen af Ældresagen i Middelfart har allieret sig med DGI-Krocket, så man lørdag den 27. april kan stille med Christian Jacobsen fra idrætsledelsen til et arrangement, hvor man introducerer kroket som en ny aktivitet på foreningen i forvejen righoldige program.

De fleste kender kroketspillet som et havespil og forbinder det med hygge og uforpligtende samvær.

Sådan skal det også være i Ældresagen, men der er faktisk udviklet et mere seriøst spil med regler, fast udstyr og konkurrencer.

- Det er ikke unormalt, at man går omkring en kilometer per kamp, men de fleste kan alligevel være med, fordi der er god tid mellem slagene til at bevæge sig til sin kugle og næste slag. Både på hyggeniveau og konkurrenceniveau har det sociale aspekt stor betydning, hvor bekendtskaber og venskaber giver blod på tanden til at spille i mange år, fortæller Hans Hansen i en pressemeddelelse fra Ældresagen.

Det er gratis for enhver at deltage lørdag den 27. april.

Det foregår på græsarealet bag MG og BK's klubhus på Færøvej i Middelfart fra klokken 10-11.30.