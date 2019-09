Ældre er vilde med nyt boligbyggeri i Strib

Strib: En månedlig husleje på 9580 kroner plus forbrug er ikke noget, der afskrækker den ældre generation. Endnu før de står klar til indflytning, er 12 ud af de 24 boliger, der lige nu opføres i Grønningen i Strib, udlejet til folk over 60 år.

Det fortæller Mikael Schibler, der sammen med sin forretningspartner, Søren Kildegaard, ejer selskabet Grønningen 2 ApS, som opfører boligerne.

- Men byggeriet er da også målrettet ældre mennesker med niveaufrie adgangsforhold og en lille, nem have, fortæller Mikael Schibler.

For 9580 kroner får de kommende beboere i Grønningen rådighed over et 97 kvadratmeter stort rækkehus med tilhørende redskabsskur og egen terrasse. Mikael Schibler understreger, at der er tale om kvalitetsbyggeri blandt andet med køkkenbordplader i granit med nedsænket vask.

Byggeriet er desuden forsynet med solceller, der sikrer, at beboerne kan oplade de elbiler, de måtte have, gratis ved fire ladestationer på den fælles parkerigsplads.

De sidste boliger er færdige til december, men byggeriet kan opleves på tæt hold ved et åbent hus allerede søndag den 22. september 11-14, hvor Mikael Schibler og Søren Kildegaard selv vil være til stede og svare på spørgsmål.

Parret har beskæftiget sig med opførelsen af lejeboliger de sidste 15 år, primært i Odenseområdet. Nogle administrerer de to selv andre sælges som færdige projektet. Det er første gang de to bygger i Middelfart Kommune.