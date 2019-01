Årets nytårskur: Borgmester i dansehumør

Øget tilflytning, et erhvervsliv i fremgang og færre på kontanthjælp var hovedbudskabet i borgmester Johannes Lundsfryds tale ved årets velbesøgte nytårskur. Lundsfryd erklærede sig så tilfreds med tingenes tilstand, at hun udbrød: "havde jeg været Lego-direktør, havde jeg givet mig til at danse".