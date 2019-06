Årets første studenter på IBC: Nu skal der festes

Erritsø: To eksamener, to topkarakterer og to huer på hovedet.

Det var status mandag formiddag, da årets to første hhx-studenter mandag blev færdige fra IBC Fredericia.

Klokken 9.30 kom Frederikke Elbæk ud af ud af eksamenslokalet som den første, og hun scorede et flot 12-tal, da hun havde forsvaret en opgave om Nelson Mandela.

- Jeg er lettet og glad. Og nu er jeg klar til at feste og give den gas i to uger, sagde Frederikke Elbæk til Fredericia Dagblad, efter at hun havde fået huen på hovedet og var blevet fejret af en stor gruppe venner og familiemedlemmer.

Den 19-årige hhx-student fra Strib havde ved eksamensbordet fortalt om, hvordan man med tiden ændrede opfattelsen af sydafrikanske Nelson Mandela fra en terrorist til en frihedskæmper. Og Frederikke Elbæk var lettet over den vellykkede eksamen.

Forude venter studietiden, men hun har endnu ikke bestemt sig for retningen.

- Jeg skal have et sabbatår, og så vil jeg gerne videre til Aarhus og studere inden for et par år. Jeg overvejer stadig, og jeg skal finde noget, der kan gøre mig lykkelig i fremtiden, sagde hun.