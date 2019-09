Årelang sag er afsluttet: Fire specielle sommerhuse tæt på vandet skal rives ned

- De tiltalte siger, at den oprindelige køber i 1961 mere eller mindre bliver tvunget til at skrive under på en deklaration fra nogle myndigheder, som har opfattelsen, at husene er opført i strid med 100 meter-zonen. I deklarationen står der, at husene får lov til at ligge der i 20 år, og der bliver samtidig skrevet under på, at husene er ulovlig opført, forklarer Klaus Holten Kristensen.

Specialanklageren oplyser, at man ikke kender den præcise dato for, hvornår sommerhusene er opført. Alligevel holder myndighederne fast i, at husene er opført i strid med den 100 meter-grænse til kysten, der er beskrevet i den daværende naturfredningslov.

Sommerhusene er ifølge anklagemyndigheden opført af den ene ejers farfar, og anklageren har måttet støve paragraffer fra en naturfredningslov fra 1937 af for at komme til bunds i sagen.

Retten i Odense har sat et punktum i en langstrakt sag, hvor ejerne af sommerhuse er idømt bøder på 10.000 kroner for ikke at efterleve en tidligere afgørelse, hvor husene skulle nedrives.

Landsretten stadfæster

Men da deklarationen udløber i 1981 - og i næsten tre årtier derefter - sker der ifølge specialanklageren ingenting.

Det er først, da man i 2010 skal i gang med noget lokalplanarbejde, hvor et landmålerfirma er inde i billedet, at deklarationen kommer frem i lyset.

- Så begynder maskineriet at køre. De pågældende ejere får et påbud om at efterleve det, der skulle være udført tilbage i 1981, som går ud på at nedrive husene, siger Klaus Holten Kristensen.

Forskellige klagenævn og myndigheder behandler sagen, hvorefter Landsretten i Odense i 2014 til sidst slår fast, at sagen hører under 1937-loven og dermed skal rives ned.

De nye ejere efterlever ikke et påbud om at fjerne husene og bliver senere politianmeldt. Det er det forhold, som Retten i Odense har taget stilling til.

- Det strafbare er, at de ikke rettidigt har efterkommet miljømyndighedernes krav om at nedrive de fire huse. Det ender med, at de hver får en bøde på 10.000 kroner, som er standard for den type overtrædelse. Og så får de 1000 kroner pr. måned i tvangsbøder, hvis ikke husene er fjernet inden 1. april 2020, siger specialanklageren.

De tiltalte har ifølge specialanklageren forgæves forsøgt at få Kystdirektoratet til at genoptage sagen og har fremlagt eksempler på lignende ejendomme, der har fået lov til at blive liggende, men der er ifølge Klaus Holten Kristensen ingen vej udenom, når landsretten tidligere har truffet en afgørelse.

- Jeg kan sagtens have forståelse for, at de her mennesker er ærgerlige. Men det er altså no mercy. Rettens og de tiltaltes problem er, at landsretten har sagt, at det er ulovligt. Man har testet alle de formildende omstændigheder, og så er der intet tilbage andet end at domfælde, siger Klaus Holten Kristensen.

Han mener ikke, at sagen er forældet trods de mange år, hvor myndighederne ikke har reageret.

- Betragtningen er benhård juridisk, at myndighederne ikke er forpligtet til af egen drift at finde ud af, om folk nu gør det, de skal. Man kunne mene, at det var hensigtsmæssigt, men det får ikke sagen til at falde, siger Klaus Holten Kristensen.

Fyens Stiftstidende har forsøgt at komme i kontakt med ejerne telefonisk og på adressen - uden held.