Åbner satellit i Ejby og fejrer et års fødselsdag: 4kløveren får flere og flere henvendelser

- Vi oplever, at nogle af borgerne har svært ved at komme til Middelfart, eksempelvis af økonomiske årsager, siger Kristine Schousen om årsagen til udvidelsen.

- Vi oplever en stigning i henvendelser, og for at imødekomme dem, har vi lavet flere nye tiltag, fortæller sygeplejerske Kristine Schousen.

Middelfart: Humøret var højt, da 4kløveren - Middelfart Kommunes anonyme vejledningstilbud - fredag fejrede et års fødselsdag. Dagen var slået stort op og markerede også, at flere nye ting er sket, siden tilbuddet åbnede for et år siden.

Øreakupunktur og bankrådgivere

4kløveren er flyttet ind hos Caféen i Jernbanegade 14, som fylder tre år. Derfor var der fest over hele linjen fredag, da også denne fødselsdag blev fejret. Der var i dagens anledning sørget for fødselsdagslagkage, og der blev sagt et par pæne ord, fortæller Kristine Schousen:

- Det er nyt, at vi er flyttet ned i Caféen, og vores samarbejde er stadig nyt. Jeg synes, det er gået rigtig godt, og jeg er sikker på, det nok skal komme borgerne til gavn.

Noget nyt er også, at man som bruger af 4kløveren kan få øreakupunktur som supplement ti sine samtaler, og at der er mulighed for at snakke med en bankrådgiver, hvis man har problemer med økonomien.